В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР

СИНГАПУР, 1 июн - РИА Новости. Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Приоритетными задачами военного сотрудничества стран АТР должно стать создание надежных механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, внеблоковости, равноправии, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, расширении масштабов взаимодействия в различных областях военного дела", - сказал он.

Россия уверена, что "межгосударственные отношения, взаимодействие военных ведомств в регионе следует выстраивать исключительно на универсально признанных нормах международного права, большинство из которых разработаны людьми, испытавшими на себе последствия Второй мировой войны и не желавшими их повторения для своих потомков", - подчеркнул Фомин. "Мы призываем не забывать уроки нашей общей истории и руководствоваться теми принципами, которые страданиями наших предков навсегда заложены в основу межгосударственных взаимоотношений и продолжают эффективно обеспечиваться ООН", - добавил замминистра.