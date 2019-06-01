Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

КЕРЧЬ, 1 июн – РИА Новости. Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Второй массовый заплыв X-WATERS Kerch Strait стартовал в первой половине дня в субботу. В нем приняло участие рекордное число спортсменов. Среди участников - как профессиональные спортсмены, так и любители. В их числе пловцы из Великобритании и Испании. Стартовали пловцы с косы Чушка со стороны Тамани. Дистанция заплыва ориентировочно составила 5,5 километра.

"Заплыв завершился. Участники благополучно добрались до крымского побережья. Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут. Всего пролив переплыли 42 спортсмена, что является рекордом", — сказала Архипова.

По ее словам, все участники заплыва получат дипломы и именные футболки с надписью: "Я переплыл/а Керченский пролив"

© Фото : Дарья Архипова Старт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019 © Фото : Дарья Архипова Старт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019

Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 человек (26 мужчин и 4 женщины). Учитывая уникальность и сложность, заплыв остается не соревновательным, а любительским — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.