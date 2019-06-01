Названа предварительная причин взрыва на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.