Названа предварительная причин взрыва на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса производства работ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.