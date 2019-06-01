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РИА Новости

Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
СИНГАПУР, 1 июн – РИА Новости. Минобороны РФ приглашает все страны к участию в мероприятиях, проводимых под эгидой ведомства и направленных на создание позитивной атмосферы взаимодействия между вооруженными силами государств, заявил замглавы МО генерал-полковник Александр Фомин.
"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить все без исключения страны к участию в наших мероприятиях. Мы рассматриваем это в качестве вклада в формирование позитивной атмосферы взаимодействия между армиями наших стран", - сказал замминистра, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
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По его словам, "Минобороны ежегодно проводит три крупных международных мероприятия: Московскую конференцию по международной безопасности, международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры".
Фомин напомнил, что в апреле в Москве прошла восьмая по счету конференция по международной безопасности. "В работе форума приняли участие более тысячи экспертов из 111 стран и нескольких международных организаций", - сказал замминистра. По его мнению, "Московская конференция, как и форум "Шангри-ла диалог" вносят весомый вклад в поиск новых эффективных моделей военного сотрудничества для решения различных проблем в сфере безопасности".
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"С 2015 года Минобороны проводит международный военно-технический форум "АРМИЯ", во время которого осуществляется не только показ вооружения и военной техники, но и организуется обширная научно-деловая программа, целью которой является привлечение представителей научного и экспертного сообщества к обсуждению проблемных вопросов обеспечения национальной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения", - добавил российский замминистра.
"Важной формой укрепления боевого содружества между различными странами стали Армейские международные игры. Это - соревнования танкистов, летчиков, моряков, десантников, артиллеристов, водолазов, тыловиков, военных инженеров, кинологов, поваров, спасателей", - уточнил Фомин. Данное мероприятие, по его словам, "изменило не только представление о боевой подготовке, но и о возможностях взаимодействия наших оборонных ведомств. Военные разных стран, которые соревнуются в мирном поединке, получают уникальную возможность обмениваться опытом, совершенствовать свое профессиональное мастерство, укреплять дружбу". В прошлом году в четвертых Армейских международных играх участие приняли 189 команд из 32 стран мира.
"Очередные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на территории 10 государств, в том числе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана", - отметил замминистра.
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