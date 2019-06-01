В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько мощных взрывов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным правительства Нижегородской области, при взрывах пострадали 19 человек.
"Осколочные ранения легкой и средней тяжести. Оказывается вся медицинская помощь", — сообщил собеседник агентства.
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов со своей стороны заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.
В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7— Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что взрывов было три. Цех разрушен на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.
"Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ", — сказал собеседник агентства.
Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется, добавил он.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
В ГосНИИ "Кристалл" отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего на момент взрыва в цехе работали пять человек. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.
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