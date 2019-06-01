В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила

Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько мощных взрывов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным правительства Нижегородской области, при взрывах пострадали 19 человек.

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"Осколочные ранения легкой и средней тяжести. Оказывается вся медицинская помощь", — сообщил собеседник агентства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов со своей стороны заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что взрывов было три. Цех разрушен на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

"Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ", — сказал собеседник агентства.



Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется, добавил он.

В ГосНИИ "Кристалл" отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего на момент взрыва в цехе работали пять человек. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал", — сказал собеседник агентства.