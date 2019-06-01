В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин принял решение о сокращении комендантского часа на один час в период с 1 июня по 30 сентября, говорится в тексте указа, распространенном на официальном сайте республики.

Комендантский час на территории ДНР был введен в 2014 году в связи с боевыми действиями, и он действует с 23.00 до 5.00. Комендантский час отменяется, как правило, на Пасху, Новый год и день республики.

"Определить действие комендантского часа в период с 1 июня по 30 сентября с 23.00 до 4.00. В период с 1 октября по 31 мая - с 23.00 до 5.00", - говорится в указе главы ДНР.