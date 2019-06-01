В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, оставившего муляж гранаты на Курском вокзале в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Подозрительный предмет был найден на вокзале в субботу днем. На место были вызваны кинологи.
"После обнаружения муляжа гранаты при помощи камер видеонаблюдения был установлен и задержан мужчина", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента выясняются. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась, добавил представитель экстренных служб.