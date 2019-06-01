Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев

"Нет, конечно. Мы и сейчас являемся и друзьями, и партнёрами. И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились", - сказал премьер-министр, отметив, что к таким проектам относится, в частности, строительство АЭС в Узбекистане.