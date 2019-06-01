Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ. В Москве в свою очередь выразили сожаление в связи с выходом Медведчука из переговорного процесса по Донбассу, пока неизвестно, с кем можно контактировать по данному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.