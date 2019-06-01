Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, но отрезать ранее существующие было бы недальновидно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ. В Москве в свою очередь выразили сожаление в связи с выходом Медведчука из переговорного процесса по Донбассу, пока неизвестно, с кем можно контактировать по данному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.