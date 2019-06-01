Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти, если захотят, способны реанимировать отношения с Россией, но пока звучат только противоречивые заявления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1"

При этом премьер напомнил, что как отмечал ранее, он не испытывает "никаких иллюзий по поводу риторики новой (украинской) власти и определенных, уже сформировавшихся трендов".

"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед. В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают", - сказал глава российского правительства.

Он подчеркнул, что украинская власть по своей инициативе испортила отношения с РФ, но вполне способна их реанимировать.