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РИА Новости

Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев

11:41
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти, если захотят, способны реанимировать отношения с Россией, но пока звучат только противоречивые заявления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".
При этом премьер напомнил, что как отмечал ранее, он не испытывает "никаких иллюзий по поводу риторики новой (украинской) власти и определенных, уже сформировавшихся трендов".
"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед. В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают", - сказал глава российского правительства.
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Он подчеркнул, что украинская власть по своей инициативе испортила отношения с РФ, но вполне способна их реанимировать.
"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - заявил Медведев.
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