Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, почему два года назад фракция предложила отменить национальный роуминг в РФ и как он противостоял противникам инициативы.

Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяются в России с 1 июня, что, в частности, позволит россиянам не оплачивать входящие звонки в поездках по стране.

"Когда два года назад фракция "Справедливая Россия" выступила с инициативой об отмене внутреннего роуминга, мы руководствовались необходимостью защитить интересы абонентов мобильной связи. После того, как сотовые компании перестали осуществлять соединения через единого общероссийского оператора, роуминг стал для них удобным поводом завысить тарифы и заставить клиентов переплачивать за свои услуги", - рассказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что подобная практика к тому же нарушала единое коммуникационное пространство страны.

"В эпоху цифровых технологий, которые стирают границы и максимально облегчают общение, нам навязали современную версию межрегиональных барьеров. Не случайно национальный роуминг отменен в Евросоюзе, в таких крупных странах, как Канада, США, Индия, Китай", - отметил лидер СР.

"Мы видели, что попытки Федеральной антимонопольной службы обуздать аппетиты мобильных операторов и отменить роуминг были безуспешными. Для меня и моих коллег по фракции стало очевидно, что эту проблему можно решить только путем законодательного регулирования, соответствующих изменений в федеральном законе "О связи", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что после внесения законопроекта "Справедливой России" на рассмотрение Госдумы против инициативы началась мощная информационная кампания.