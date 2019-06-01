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РИА Новости

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

11:10
6640
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.
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Все по новой: глава Украины попросил США сделать России больноПервые заявления нового президента Украины Владимира Зеленского развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что вектор украинской политики изменится. По крайней мере, в отношении России.
В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам. Кроме того, документ предусматривает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Дата возможного визита Зеленского в США пока не называется, но ранее украинское издание "Зеркало недели" писало со ссылкой на собственные источники, что это произойдет уже после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в конце июня.
"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе", — подчеркнуло издание.
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