Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.

В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам. Кроме того, документ предусматривает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Дата возможного визита Зеленского в США пока не называется, но ранее украинское издание " Зеркало недели " писало со ссылкой на собственные источники, что это произойдет уже после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в конце июня.