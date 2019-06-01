США потребовали от ФРГ увеличить расходы на оборону для "устрашения России"

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Германия должна увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП, так как НАТО — важный инструмент "в деле устрашения России", заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью таблоиду Германия должна увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП, так как НАТО — важный инструмент "в деле устрашения России", заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью таблоиду Bild

"Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство Германии дало обещание о двух процентах, и люди должны потребовать, чтобы правительство сдержало обещание. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России. Германия со своими мощностями и благосостоянием должна понять, что она должна привнести что-то, хотя бы то, что она сама пообещала", — сказал он.

Помпео провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. По ее итогам Маас заявил, что Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией и диалоге для решения международных конфликтов.

"Мы надеемся, что Германия сделает больше. В правительстве ФРГ понимают угрозу ракетной программы и региональной агрессии (со стороны Ирана. — Прим. ред). Эти риски реальны", — сказал Помпео, добавив, что "свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз", и выразив надежду, что Германия примет в этом участие.