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РИА Новости

США потребовали от ФРГ увеличить расходы на оборону для "устрашения России"

11:13
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Германия должна увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП, так как НАТО — важный инструмент "в деле устрашения России", заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью таблоиду Bild.
"Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство Германии дало обещание о двух процентах, и люди должны потребовать, чтобы правительство сдержало обещание. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России. Германия со своими мощностями и благосостоянием должна понять, что она должна привнести что-то, хотя бы то, что она сама пообещала", — сказал он.
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Помпео провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. По ее итогам Маас заявил, что Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией и диалоге для решения международных конфликтов.
"Мы надеемся, что Германия сделает больше. В правительстве ФРГ понимают угрозу ракетной программы и региональной агрессии (со стороны Ирана. — Прим. ред). Эти риски реальны", — сказал Помпео, добавив, что "свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз", и выразив надежду, что Германия примет в этом участие.
Американские власти и руководство НАТО постоянно заявляют о "российской угрозе" и необходимости увеличения оборонного бюджета. В Москве подобные представления называли абсолютно надуманными: Россия не собирается ни на кого нападать. При этом, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, действия самого альянса, наращивающего силы у российских границ и усиливающего активность в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования.
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