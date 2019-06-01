В Сеуле заявили о готовности к дальнейшему диалогу с КНДР

ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Министр национальной безопасности Республики Корея Чон Гён Ду заявил о необходимости продолжения диалога с Северной Кореей, так как в зависимости от судьбы переговоров по денуклеаризации возможно возвращение к прежней напряженности на Корейском полуострове, сообщает агентство Киодо.

Выступая на 18-й международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" в Сингапуре, министр отметил, что благодаря межкорейским и северокорейско-американскому саммитам прошлого и этого года "возник неповторимый шанс". Он призвал к продолжению диалога с Северной Кореей одновременно с соблюдением резолюций СБ ООН, а также выразил желание правительства Южной Кореи оказывать помощь Пхеньяну.

Относительно ракетных пусков, осуществленных Северной Кореей в начале мая этого года, он, в отличие от США и Японии, которые считают, что это были пуски баллистических ракет, заявил, что сейчас идет аналитическая работа над данными.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР 9 мая испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.