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РИА Новости

В Сеуле заявили о готовности к дальнейшему диалогу с КНДР

10:57
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Министр национальной безопасности Республики Корея Чон Гён Ду заявил о необходимости продолжения диалога с Северной Кореей, так как в зависимости от судьбы переговоров по денуклеаризации возможно возвращение к прежней напряженности на Корейском полуострове, сообщает агентство Киодо.
Выступая на 18-й международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" в Сингапуре, министр отметил, что благодаря межкорейским и северокорейско-американскому саммитам прошлого и этого года "возник неповторимый шанс". Он призвал к продолжению диалога с Северной Кореей одновременно с соблюдением резолюций СБ ООН, а также выразил желание правительства Южной Кореи оказывать помощь Пхеньяну.
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Относительно ракетных пусков, осуществленных Северной Кореей в начале мая этого года, он, в отличие от США и Японии, которые считают, что это были пуски баллистических ракет, заявил, что сейчас идет аналитическая работа над данными.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР 9 мая испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) обнародовало фотоматериалы со стрельб. В материале ЦТАК также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.
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Южная КореяКНДРВ мире
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