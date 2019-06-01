Случаи стрельбы в общественных местах в США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) 31 мая неизвестный устроил стрельбу в административном здании. Погибли 12 человек, несколько человек пострадали. В перестрелку с подозреваемым вступили четверо полицейских. Когда он перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался.
Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы в США в 2019 году.
8 мая в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч (Highlands Ranch) в округе Дуглас (штат Колорадо) произошла стрельба, один человек погиб, несколько пострадали. Двое подозреваемых в преступлении были задержаны.
30 апреля в университете в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) произошла стрельба, два человека погибли, несколько человек пострадали. Стрелок был задержан полицией.
27 апреля стрельба произошла в синагоге города Поуэй в штате Калифорния, один человек погиб, четверо пострадали. Стрелок был задержан.
16 апреля в торговом центре города Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра. Один человек погиб, один – пострадал.
12 апреля неизвестные устроили стрельбу во время процессии на похоронах американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе, один человек погиб, трое получили ранения. Инцидент произошел, когда тело транспортировали в Южный Лос-Анджелес (также известен как Южный Централ), где родился и вырос Nipsey Hussle. Неизвестные вели стрельбу, находясь в автомобиле.
27 марта один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Стрельба произошла в районе 120/Сэндпоинт, Отмечалось, что в числе пострадавших был водитель автобуса.
23 марта неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в Сан-Франциско (штат Калифорния). Один человек погиб, трое пострадали.
18 февраля четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мичиган на северо-востоке США. Подробности инцидента не приводились.
15 февраля сотрудник Henry Pratt Company открыл стрельбу в здании компании в городе Аврора (штат Иллинойс). В результате погибли пять человек, включая стрелка, которого ликвидировали правоохранители. В ходе операции были ранены пять офицеров полиции. Как сообщил телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелявшим оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, который открыл огонь на совещании, где ему сообщили об увольнении.
24 января в баре недалеко от университета штата Пенсильвания произошла стрельба. Три человека погибли, еще двое в критическом состоянии были доставлены в больницу.
23 января пять человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в городе Себринг (Флорида). Подозреваемый Зефен Ксавер забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.
В ночь на 5 января в калифорнийском городе Торранс в результате стрельбы в местном боулинге три человека погибли и четверо были ранены.