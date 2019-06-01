История Ростехнадзора неразрывно связана с развитием России, заявил Путин

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ростехнадзора с 300-летием горного надзора, отметив, что история службы неразрывно связана с развитием страны, а также укреплением ее энергетического, экономического и индустриального потенциала, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея – 300-летия учреждения горного надзора в России. История службы неразрывно связана с развитием нашей страны, укреплением ее экономического, индустриального, энергетического потенциала", - сказал Путин.

Он заметил, что за прошедшее время была проделана большая работа для создания системы обеспечения безопасности на промышленных объектах, сохранения жизни и здоровья людей, а также предотвращения катастроф и техногенных аварий.

Путин отметил важность уважительного отношения работников Ростехнадзора к опыту и трудовым традициям предшественников, которые призваны способствовать повышению прозрачности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.