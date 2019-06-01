В ДНР заявили о 15 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.