В ДНР заявили о 15 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.