Россия может извлечь выгоду из торговой войны США и Китая, считают эксперты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия может воспользоваться затянувшимся торговым конфликтом между США и Китаем, чтобы занять ниши на китайском рынке, при этом преимущества за счет ослабления рубля смогут получить экспортеры из различных отраслей, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Каждый раунд повышения пошлин оказывает существенное влияние на экономики двух стран, однако их поэтапное введение смягчает эффект. Многие регионы и страны уже извлекают преимущества из торгового противостояния двух стран. В первую очередь, Европейский Союз, а также Мексика, Япония, Канада, Южная Корея, Индия и даже Австралия. Причем, товарооборот этой группы стран может расти как с Китаем, так и с США", - заявил руководитель департамента "Россия и СНГ" Deloitte в Пекине Александр Крылов.

Больше продуктов в Китай

Крылов предполагает, что в США сформировался межпартийный консенсус в отношении Китая. "В этом случае возможность разрешения конфликта между США и Китаем в ближайшее время маловероятна. Это, скорее всего, надолго. Даже если это среднесрочная переговорная позиция, то в любом случае у России есть возможность воспользоваться моментом и занять соответствующие ниши на китайском рынке", - уверен собеседник агентства.

Он полагает, что ослабление рубля за последние пять лет ставит Россию в очень выгодное положение для экспорта в Китай. "Сейчас ведется работа относительно того, сможет ли Россия ускорить переговоры о допуске российских товаров на китайский рынок. На высшем уровне между Россией и Китаем существуют доверительные и теплые отношения, поэтому есть все возможности договориться", - считает Крылов.

В мае Россельхознадзор сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 планирует подписать с Китаем документы, предполагающие расширение поставок сельскохозяйственных культур из РФ. В частности, планируется подписать допсоглашение по сое (разрешить ввоз из всех регионов РФ), кукурузе, рису и рапсу. Кроме того, планируется подписание документов для возможности поставок новых видов сельхозпродукции.

Крылов считает, что есть возможности договориться и по ввозу говядины и свинины на территорию континентального Китая (рынок Гонконга для них уже открыт), а также по расширению списка регионов России, откуда можно экспортировать пшеницу в Китай, и предприятий, имеющих право на прямые отгрузки молочных продуктов и мяса птицы. "Нужно устранять барьеры и стимулировать экспорт того же списка товаров, на которые введены высокие пошлины", - считает он.

ТЭК, ОПК и металлургия

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, который также является гендиректором УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев согласен, что потенциальными бенефициарами торговой войны США и Китая могут оказаться третьи страны, участвующие в мировой торговле как производители или посредники. "К странам, которые могут извлечь определенную выгоду из сложившейся ситуации, относят Бразилию, Мексику, Вьетнам и … Россию", - замечает он.

"Основное преимущество, которое может извлечь Россия из торговой войны Китая и США - это увеличение объемов продаж российских углеводородов в Китай. Вырастут поставки газа, как трубопроводного, так и СПГ, поскольку Китай сократит импорт СПГ из США", - прогнозирует Лосев. Он также считает, что в плюсе могут быть и российские производители удобрений, так как Китай намерен расширить производство зерновых, в первую очередь кукурузы, взамен импорта из США.

"Отдельный бонус из-за геополитики может получить российский ОПК. По всей вероятности экспорт вооружений и военно-техническое сотрудничество с Китаем будет расширяться. Но есть и негативные моменты. Тарифная война и замедление экономики Китая может негативно повлиять на металлургическую отрасль. В России с падением экспорта могут столкнуться в первую очередь компании цветной металлургии", - предполагает Лосев.