"Комета-120М" впервые в новом сезоне прибыла в Ялту из Севастополя

ЯЛТА, 1 июн – РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета-120М" совершило первый рейс в сезоне 2019 года, осуществив переход из Севастополя в Ялту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта республики Крым.
"Комета-120 М" прибыла в 10 утра в Ялту, пришвартовавшись на восьмом причале. На борту было 50 пассажиров", - сообщили в ведомстве.
Время в пути по маршруту Ялта – Севастополь составляет два часа, скорость теплохода — 35 узлов (около 65 км/час). "Комета-120М" может перевозить до 120 пассажиров. Стоимость билета для взрослых – 500 рублей, для детей - 200 рублей. Стоимость билета в салоне повышенной комфортности – 1 000 рублей.
"Результаты перевозок в августе и сентябре прошлого года показали высокую востребованность данного вида перевозок: "Комета" была заполнена почти на 100%. Мы приняли решение на период навигации 2019 года не индексировать цену билетов, чтобы как можно больше гостей и жителей Крыма смогли воспользоваться нашими услугами и полюбоваться красотами крымского побережья", - приводит слова гендиректора ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексея Сорокина концерн "Калашников", который производит "Кометы".
28 августа 2018, 17:04В Крыму намерены нарастить морские перевозки между Ялтой и Севастополем
Ранее министр транспорта региона Сергей Карпов сообщил, что еще два быстроходных лайнера на подводных крыльях "Комета-120М" между Ялтой и Феодосией, а также между Севастополем и Евпаторией будут запущены в работу в середине лета. Впервые морское сообщение с помощью быстроходного судна на подводных крыльях "Комета-120М" было открыто весной 2018 года.
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