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РИА Новости

"Комета-120М" впервые в новом сезоне прибыла в Ялту из Севастополя

10:24
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСкоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М"
Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" . Архивное фото
ЯЛТА, 1 июн – РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета-120М" совершило первый рейс в сезоне 2019 года, осуществив переход из Севастополя в Ялту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта республики Крым.
"Комета-120 М" прибыла в 10 утра в Ялту, пришвартовавшись на восьмом причале. На борту было 50 пассажиров", - сообщили в ведомстве.
Время в пути по маршруту Ялта – Севастополь составляет два часа, скорость теплохода — 35 узлов (около 65 км/час). "Комета-120М" может перевозить до 120 пассажиров. Стоимость билета для взрослых – 500 рублей, для детей - 200 рублей. Стоимость билета в салоне повышенной комфортности – 1 000 рублей.
"Результаты перевозок в августе и сентябре прошлого года показали высокую востребованность данного вида перевозок: "Комета" была заполнена почти на 100%. Мы приняли решение на период навигации 2019 года не индексировать цену билетов, чтобы как можно больше гостей и жителей Крыма смогли воспользоваться нашими услугами и полюбоваться красотами крымского побережья", - приводит слова гендиректора ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексея Сорокина концерн "Калашников", который производит "Кометы".
Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. Архивное фото
28 августа 2018, 17:04
В Крыму намерены нарастить морские перевозки между Ялтой и Севастополем
Ранее министр транспорта региона Сергей Карпов сообщил, что еще два быстроходных лайнера на подводных крыльях "Комета-120М" между Ялтой и Феодосией, а также между Севастополем и Евпаторией будут запущены в работу в середине лета. Впервые морское сообщение с помощью быстроходного судна на подводных крыльях "Комета-120М" было открыто весной 2018 года.
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ЯлтаСевастопольОбщество
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