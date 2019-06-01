Путин внес в ГД проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Федеральным законом ратифицируется Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанная 9 июня 2017 г. в г.Астане на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской̆ организации сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечено, что Конвенцией̆ определены перечень экстремистских действий, за которые стороны конвенции обязуются установить ответственность, а также меры против участия юридических лиц в экстремистской̆ деятельности, а также регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и оказания компетентными органами сторон взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения Конвенции.