Эксперт оценил детали законопроекта США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение американских сенаторов по санкциям против "Северного потока — 2".

Брутер подчеркнул, что ни одна страна не вводит ограничительные меры против США первой, однако Вашингтон считает себя вправе делать это в одностороннем порядке.

"Раньше или позже, все санкции, которые можно ввести против компаний, связанных с "Северным потоком — 2", будут введены. Однако, скорее всего, они не успеют сделать это до окончания строительства, и газопровод заработает"", - отметил эксперт.

При этом он указал на то, что от подобной политики США не застрахованы даже те государства, которые занимают дружественную по отношению к Вашингтону позицию.