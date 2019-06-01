Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас и от души поздравляю с Международным днем защиты детей. Сегодня, во многом благодаря Российскому детскому фонду, Москва вновь гостеприимно встречает большую и дружную команду ребят из разных городов и поселков нашей огромной страны, а также из зарубежных государств", - сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что у участников впереди насыщенная программа, в ходе которой которой они смогут полюбоваться Москвой, побывать в театрах и на выставках и пообщаться со сверстниками. Кроме того, Путин рассказал, что участников ждут интересные подарки и сюрпризы.