В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

КЕРЧЬ, 1 июн – РИА Новости. Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

"Второй заплыв X-WATERS Kerch Strait стартовал. В нем принимает рекордное количество участников. Все 50 зарегистрированных пловцов отправились через Керченский пролив, в их числе гражданка из Великобритании и гражданин из Испании", - сказала РИА Новости Архипова.

По ее словам, среди участников как профессиональные спортсмены, так и любители. В группе 11 женщин и 39 мужчин.

Стартовали пловцы с косы Чушка со стороны Тамани. Финиш - в районе крепости Ени-Кале в Керчи.

© Фото : Дарья Архипова Старт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019 © Фото : Дарья Архипова Старт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019

Дистанция заплыва ориентировочно составит 5,5 километра.

Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 человек (26 мужчин и 4 женщины). Учитывая уникальность и сложность, заплыв остается не соревновательным, а любительским — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.