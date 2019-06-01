В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

КЕРЧЬ, 1 июн – РИА Новости. Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
"Второй заплыв X-WATERS Kerch Strait стартовал. В нем принимает рекордное количество участников. Все 50 зарегистрированных пловцов отправились через Керченский пролив, в их числе гражданка из Великобритании и гражданин из Испании", - сказала РИА Новости Архипова.
По ее словам, среди участников как профессиональные спортсмены, так и любители. В группе 11 женщин и 39 мужчин.
Стартовали пловцы с косы Чушка со стороны Тамани. Финиш - в районе крепости Ени-Кале в Керчи.
© Фото : Дарья АрхиповаСтарт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019
© Фото : Дарья Архипова
Старт заплыва в Керченском проливе.1 июня 2019
Дистанция заплыва ориентировочно составит 5,5 километра.
Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 человек (26 мужчин и 4 женщины). Учитывая уникальность и сложность, заплыв остается не соревновательным, а любительским — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.
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