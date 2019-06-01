Турция в 2019 году ожидает более шести миллионов российских туристов

АНКАРА, 1 июн - РИА Новости, Федор Смирнов. Ожидаемое число российских туристов, которые отдохнут в этом году в Турции, превысит 6 миллионов, заявил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

"Россия - очень важный рынок для Турции, из нее к нам приезжает наибольшее число туристов. В 2018 году число россиян, которые отдохнули в Турции, увеличилось более чем на 26%, до 5 964 613. За первые три месяца 2019 года число гостей из России возросло более чем на 37% и приблизилось к 400 тысячам. Мы ожидаем, что эта тенденция будет продолжена, и к концу года число туристов из России превысит 6 миллионов", - сказал собеседник агентства.

Он привел данные Росстата, согласно которым в 2018 году 41,9 млн россиян выехали за границу, а по данным Всемирной туристической организации, Россия в прошлом году заняла 7-е место в рейтинге стран, туристы которых тратят наибольшее количество денег за рубежом, с показателем 36,8 миллиардов долларов.

"Из туристических направлений, которые выбирают граждане России за рубежом, Турция наиболее предпочтительна. Благодаря географической близости, климату, культурному богатству, качественной туристической инфрастуктуре, гостеприимству Турция стала незаменимым местом для отдыха россиян на Средиземном море. Соотношение цены и качества обслуживания является одним из самых важных элементов, которые выдвинули нашу страну на первый план, в этом смысле конкурентов у нас нет", - отметил Баглыкайя.