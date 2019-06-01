В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты

Авария произошла около 20.30 в пятницу (16.30 мск), сообщает газета. По словам водителя автобуса, автомобиль-пикап "подрезал" его машину на горном склоне. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но потерял управление, и автобус сорвался в 20-метровую пропасть и упал на находившуюся внизу площадку, говорится в сообщении.