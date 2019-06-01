В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты

БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Авария произошла около 20.30 в пятницу (16.30 мск), сообщает газета. По словам водителя автобуса, автомобиль-пикап "подрезал" его машину на горном склоне. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но потерял управление, и автобус сорвался в 20-метровую пропасть и упал на находившуюся внизу площадку, говорится в сообщении.
В результате ДТП 17 человек получили травмы, пятеро из них – тяжелые. Тяжелораненых с места ДТП доставили в больницы провинции Пхре, остальным оказана медицинская помощь в районной больнице, расположенной неподалеку от места происшествия, сообщает издание.