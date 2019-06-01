Турция не планирует отказываться от системы "все включено"

АНКАРА, 1 июн - РИА Новости, Федор Смирнов. Туристический сектор Турции не намерен отказываться от системы "все включено" (all inclusive), при этом готов предложить россиянам и другие виды туризма, заявил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

"Турция лидирует среди стран, которые реализуют систему "все включено". Это увеличивает спрос на отдых в нашей стране и дает нам преимущества на туристическом рынке. Таким образом, речи об отказе от этой системы в ближайшее время не идет. Напротив, конкуренты пытаются заимствовать эту систему у нас и развивать ее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимо исследовать ожидания клиентов, а также то, в каких регионах система "все включено" должна применяться и какие типы отелей наиболее подходят для нее.

"Прибывающие к нам из России туристы предпочитают пляжный отдых, шопинг и деловой туризм. Наиболее предпочтительны для них Анталья и Стамбул. В последние годы начал расти спрос на отдых в Мугле, Измире, а также в Каппадокии. Но на рынке пока нет такого соотношения, какого нам бы хотелось", - отметил Баглыкайя.

По его словам, Турция очень богата в плане потенциала для туризма. "Мы хотим, чтобы наши российские гости увидели каждый уголок нашей страны и попробовали каждый вид туризма - от культурного до гастрономического, от горнолыжного до медицинского, от делового до альтернативного. Стремимся продвигать весь наш туристический потенциал на российском рынке", - добавил собеседник агентства.