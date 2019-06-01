Ассоциация турагентств сравнила цены на отдых в Турции с прошлогодними

АНКАРА, 1 июн - РИА Новости, Федор Смирнов. Цены для российских туристов на отдых в Турции в этом году остались на прошлогоднем уровне, заявил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

"Если рассмотреть цены на турпакеты в этом году, то они должны обрадовать наших российских гостей. Они не имеют серьезного роста по сравнению с прошлым годом. Можно даже сказать, что цены остались на том же уровне, что и в прошлом году", - сказал Баглыкайя.