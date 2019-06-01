Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T10:42Z
https://ria.ru/20190601/1555168535.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154973/16/1549731646_0:183:2048:1335_1036x0_80_0_0_b0e754a12a51dcbf16ce83f5a7ac87a4.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

09:56
13064
© Фото : Council of Europe/Ellen WuibauxЗаседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Ellen Wuibaux
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года", — сказал он журналистам.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
По словам депутата, сейчас идут переговоры с представителями политических групп. "В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом", — рассказал он, добавив, что по итогам заседания регламентного комитета может также пройти встреча российских парламентариев с руководством ПАСЕ.
Слуцкий подчеркнул, что пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения. "Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия", — добавил он.
Депутат также напомнил, что на сессии состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. По словам Слуцкого, участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 мая, 08:00
Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.
В ПАСЕ признали, что эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро. При этом если страна не платит взносы в течение двух лет, то комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Для России этот срок наступает в конце июня.
Россия, со своей стороны, предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.
На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос. По словам главы МИД Сергея Лаврова, финальная точка в кризисе может быть поставлена на летней сессии.
Люди готовятся к празднованию 70-летия Совета Европы в Страсбурге
22 мая, 14:01
Политолог: Россия в ПАСЕ борется не за себяЗдравый смысл в ПАСЕ по отношению к РФ может восторжествовать, считает директор СВР, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В эфире радио Sputnik замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что перед ПАСЕ стоит серьезный выбор.
257008156
Обсудить 12
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Мы поедем за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ к тем, кто 5 лет поливает нашу Родину грязью - так правильно должна звучать фраза.
1 июня, 10:33
MAMotorhead Ace of spades
4900002
Мы ещё должны заплатить деньги за то время, которое нам не давали работать в ПАСЕ. Кататься за гос.счет депутаты готовы хоть куда. Аргумент только один НАМ НАДО ПОГОВОРИТЬ. ВОПРОС - КОМУ ЭТО НАДО.
1 июня, 10:39
VVoblikov65
4100200
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния