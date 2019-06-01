В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года", — сказал он журналистам.

По словам депутата, сейчас идут переговоры с представителями политических групп. "В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом", — рассказал он, добавив, что по итогам заседания регламентного комитета может также пройти встреча российских парламентариев с руководством ПАСЕ.

Слуцкий подчеркнул, что пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения. "Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия", — добавил он.

Депутат также напомнил, что на сессии состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. По словам Слуцкого, участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией.

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.

В ПАСЕ признали, что эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро. При этом если страна не платит взносы в течение двух лет, то комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Для России этот срок наступает в конце июня.

Россия, со своей стороны, предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.