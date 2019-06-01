В Москве в субботу ожидают погоду без осадков и 24 градуса тепла

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Погода в первый день лета порадует жителей Москвы отсутствием дождей и 24-градусным теплом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без осадков. Температура днем плюс 22-24 в Москве и от 21 до 26 градусов тепла по области. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.