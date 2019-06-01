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РИА Новости

США отложили введение новых санкций против Ирана, сообщили СМИ

09:40
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение новых, более жестких санкций в отношении нефтехимического сектора Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Министерство финансов США планировало ввести в действие новые санкции в отношении Ирана в середине мая. Стратегия изменилась после того, как Тегеран и Вашингтон обменялись взаимными выпадами из-за заявлений о возможной причастности Ирана к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ. Полностью от введения новых ограничительных мер в будущем американский минфин пока не отказывается.
Как отмечает издание, по сути, в отношении нефтехимического сектора Ирана уже действует ряд ограничительных мер США, в частности, запрещены продажи нефтехимических продуктов, включая аммиак, метанол и карбамид. Новые санкции предполагалось ввести в отношении конкретных иранских нефтехимических компаний, работа с которыми для юридических и физических лиц могла обернуться штрафом в США и закрытием доступа к американской финансовой системе.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
30 мая, 00:00
В МИД заявили о "жесточайшем прессинге" США в отношении Ирана
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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