Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике

ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.

Судя по тому, что на всех фотографиях Ким Чен Ын изображен в одном и том же светло-сером костюме, можно предположить, что он "руководил работой на месте" на всех шести объектах в один и тот же день. Примечательно, что из шести объектов четыре можно отнести к заводам и комбинатам двойного назначения. Это машиностроительный комбинат "8 февраля", Кангеский тракторный комбинат, Чанчжаганский станкостроительный завод и Кангеский комбинат точных машин. Каждому посещению ЦТАК посвятил отдельную статью.

В целом северокорейский лидер остался доволен увиденным. Так, при осмотре и "руководстве на месте работой" Чанжаганского станкостроительного завода "уважаемый высший руководитель отметил, завод играет важную роль в чучхезации и модернизации народного хозяйства". О том, что предприятия выпускают не только гражданскую продукцию, можно судить по случайно проскользнувшим фразам о "безупречном выполнении трудящимися заданной партией новой боевой задачи".