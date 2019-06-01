Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T09:30Z
https://ria.ru/20190601/1555168348.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155309/73/1553097334_0:482:2783:2047_1036x0_80_0_0_26c9eb41b5c83c4eea80276a6dd0a653.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике

09:30
417
© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Судя по тому, что на всех фотографиях Ким Чен Ын изображен в одном и том же светло-сером костюме, можно предположить, что он "руководил работой на месте" на всех шести объектах в один и тот же день. Примечательно, что из шести объектов четыре можно отнести к заводам и комбинатам двойного назначения. Это машиностроительный комбинат "8 февраля", Кангеский тракторный комбинат, Чанчжаганский станкостроительный завод и Кангеский комбинат точных машин. Каждому посещению ЦТАК посвятил отдельную статью.
Лидер КНДР Ким Чен Ыном во время посещения Дворца школьников Путь учебы в 1000 ли. 1 июня 2019
09:00
ЦТАК разместило фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
В целом северокорейский лидер остался доволен увиденным. Так, при осмотре и "руководстве на месте работой" Чанжаганского станкостроительного завода "уважаемый высший руководитель отметил, завод играет важную роль в чучхезации и модернизации народного хозяйства". О том, что предприятия выпускают не только гражданскую продукцию, можно судить по случайно проскользнувшим фразам о "безупречном выполнении трудящимися заданной партией новой боевой задачи".
Недоволен Ким Чен Ын остался только объектами гражданского назначения: дворцом школьников как несоответствующим своему назначению и проектами планов генерального строительства городов Канге и Манпхо. Особенно возмутил высшего руководителя город Канге из-за отсутствия на проекте зелени. Лидер КНДР "отметил, что работа по озеленению – важное дело для уготовления народу культурно-лирического бытового условия и среды".
020001
Обсудить 0
Ким Чен ЫнКНДРВ мире
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
Лента новостейМолния