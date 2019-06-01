Первый экипаж корабля SpaceX завершил подготовку в России к полету на МКС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX закончил подготовку к полету на МКС в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК), сообщил астронавт НАСА Роберт Бенкен.

"Завершили обучение на (тренажере) российского сегмента (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли. Еще один шаг выполнен на пути к первому пилотируемому полету (корабля) SpaceX на МКС", - написал в Twitter Бенкен.

Бенкен и Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.

В конце мая ЦПК сообщал, что в ходе подготовки Бенкен и Херли получат общее представление о конструкции и компоновке российского сегмента МКС, ознакомятся с назначением и алгоритмами работы его систем и изучат действия экипажа станции при возникновении аварийных ситуаций.

В марте корабль Crew Dragon разработки компании SpaceX Илона Маска совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.