Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T09:18Z
https://ria.ru/20190601/1555168224.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Первый экипаж корабля SpaceX завершил подготовку в России к полету на МКС

09:18
575
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX закончил подготовку к полету на МКС в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК), сообщил астронавт НАСА Роберт Бенкен.
"Завершили обучение на (тренажере) российского сегмента (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли. Еще один шаг выполнен на пути к первому пилотируемому полету (корабля) SpaceX на МКС", - написал в Twitter Бенкен.
Бенкен и Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.
В конце мая ЦПК сообщал, что в ходе подготовки Бенкен и Херли получат общее представление о конструкции и компоновке российского сегмента МКС, ознакомятся с назначением и алгоритмами работы его систем и изучат действия экипажа станции при возникновении аварийных ситуаций.
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
30 мая, 12:38
Ученые исследуют полотенце, десять лет лежавшее на поверхности МКС
В марте корабль Crew Dragon разработки компании SpaceX Илона Маска совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.
НАСА рассчитывает, что полет Crew Dragon состоится до конца 2019 года. Первый испытательный пилотируемый полет планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения 20 апреля.
330025
Обсудить 2
SpaceXРоссия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния