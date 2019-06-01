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РИА Новости

TANAP поставит три миллиарда кубометров газа до конца года

09:14
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БАКУ, 1 июн – РИА Новости. Трансанатолийский газопровод (TANAP) поставит 3 миллиарда кубометров газа до конца года, сообщает в субботу агентство Trend со ссылкой на консорциум TANAP.
По состоянию на 1 мая 2019 года объем транспортировки газа в рамках первого этапа эксплуатации TANAP составил 1,5 миллиарда кубометров. Коммерческая транспортировка газа по линии началась 30 июня 2018 года после запуска TANAP в Эскишехире 12 июня 2018 года.
"До конца года, по Трансанатолийскому газопроводу, который берет начало от грузино-турецкой границы и до западных границ Турции с Грецией, будет транспортировано до трех миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", - передает агентство.
По данным агентства, пока TANAP действует только до города Эскишехир, где газ передается покупателю – компании "Боташ" – и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть. На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку. После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу. Все три линии – части проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018
13 июня 2018, 05:39
В обход России: в Турции запустили газопровод TANAP
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.
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TANAP (газопровод)ЕвропаЭкономика
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