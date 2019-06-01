ЦТАК разместило фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о посещении Ким Чен Ыном Дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фотографию в окружении рыдающих детей.

На первом плане фотографии Ким Чен Ын удобно устроился на небольшом раскладном стуле, как будто специально контрастирующем с крупной фигурой вождя. На нем светло-серый френч полувоенного покроя в широкую полосу, что также выгодно подчеркивает крепкое телосложение лидера. Он жизнерадостно смеется, едва сводя пальцы рук на широкой груди.

Вокруг лидера столпились тоненькие девочки, многие из которых одеты в гимнастические купальники, из широкого выреза торчат остренькие ключицы. Почти все они плачут. На фотографии видно лишь двух девочек, которых не коснулось массовое истерическое состояние. Из трех десятков детей не улыбается ни один.

Текст под фотографией не вносит ясности в изображенное на ней, но нетрудно догадаться, что дети реагируют так на появление "уважаемого высшего руководителя" собственной персоной.

Между тем, судя по статье, плакать вскоре придется взрослым: уважаемый высший руководитель раскритиковал новое здание дворца, обвинив проектировщиков в "формализме, приспособленчестве и халтуре".