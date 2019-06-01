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РИА Новости

Крымский винодел планирует выйти на мировой рынок через Таиланд и Китай

08:38
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Крымский винодел Валерий Захарьин сообщил журналистам, что планирует восстановить международный престиж российских вин и вывести их на мировой рынок через Азию, начав поставки в Таиланд и Китай.
Захарьин провел в Бангкоке совместно с посольством РФ первую в истории Таиланда официальную презентацию российских вин.
"Презентация получилась результативная, состоялись интересные встречи, так что мы планируем поставить первую партию российских вин в Бангкок в 2019 году", - сказал он.
"Мы удивили тайцев двумя вещами на презентации – во-первых тем, что в России есть собственные вина и, во вторых, тем, насколько они хороши", - добавил винодел.

Продвижение в мир через Восток

"Почему Таиланд? Надо продвигаться на все рынки, но, прежде всего, на рынки нам дружественные на ментальном, даже на бытовом уровне. Таиланд – дружественная страна, люди к нам относятся нормально. Все те представители деловых кругов, с которыми мы встретились на презентации в посольстве, помнят о той роли, которую сыграла Россия в отстаивании независимости Таиланда, когда в конце XIX века его рвали пополам Франция с Англией", - сказал россиянин.
"Второе здесь, и не менее важное обстоятельство – то, что Таиланд торгует с Китаем в очень больших объемах, и через Таиланд можно выйти на китайский рынок. Мы работаем напрямую и с Китаем. Вот скоро будем проводить презентацию в честь Дня России в нашем посольстве в Пекине. Но я считаю, что надо использовать все представляющиеся возможности для распространения своего продукта", - сказал Захарьин.
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Российские вина как бренд и категория

"Вот есть французские, итальянские, испанские, чилийские, аргентинские, американские – калифорнийские, южноафриканские вина, появившиеся на мировом рынке в самое разное время, одни раньше, другие позже, и у каждого из них на сегодня есть собственная доля этого рынка. Я хочу сделать так, чтобы своя доля мирового рынка была и у российских вин", - сказал российский винодел.
"Если есть бренды "французские вина", "итальянские вина", даже "американские вина", то почему бы не быть бренду "российские вина"? И другие бренды с чего-то начинались. Почему все в мире знают российский балет? И мы сами, когда речь идет о балете, всегда знаем там, внутри, что с балетом у нас все очень хорошо, мы мировые лидеры в этом, что русский балет – это бренд, которым мы можем гордиться. Я хочу, чтобы появился бренд "российские вина", которым мы тоже сможем гордиться. Точнее, даже не бренд, а категория", - пояснил он.
У Крыма, например, есть все для того, чтобы он в скором будущем мог встать в один ряд с самыми известными виноградарскими местностями мира, отметил винодел.
"В Крыму виноделие существует более 3 тысяч лет, еще со времен греческой колонии Херсонес. И недавнее исследование доказало, что среди сортов винограда, которые выращиваются в Крыму, помимо завезенных из Франции и Испании в XVIII-XIX веках, есть много собственных, автохтонных сортов, возникших в куда более древние времена", - сказал Захарьин.
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"Такой сорт, например – Херсонесский, он абсолютно оригинален, произошел от дикого предка в Крыму. Французы, которые проводили исследование, его очень высоко оценили, прислали мне письмо с множеством восклицательных знаков. А ведь у нас еще есть еще и "пещерные города" - уникальные подземные винзаводы со столетней историей", - напомнил он.
Благодаря тысячелетней истории виноделия в Крыму великолепная винная генетика, продолжил Захарьин, компания которого в настоящее время работает с более чем 75 сортами винограда, растущего в Крыму.
"Да, в Крыму был период, почти два десятилетия, когда виноград при приготовлении вина часто разбавляли водой. Это был период, когда надо было выжить, сохранить и виноградники, и производство", - признал бизнесмен.
"Этот период прошел, и мы снова можем по праву гордиться стабильным качеством нашей продукции, как в 1900 году, когда на Всемирной выставке в Париже гран-при среди игристых вин получило не французское шампанское графа де Шандона, а Новосветское игристое вино князя Голицына. И как мы могли гордиться в конце 1970-х годов, когда Международную организацию виноградарства и виноделия в Париже, главную винодельческую организацию мира, два года возглавлял наш земляк Николай Михайлович Павленко", - сказал он.
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