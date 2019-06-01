Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T08:32Z
https://ria.ru/20190601/1555167824.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155355/37/1553553784_0:361:2726:1894_1036x0_80_0_0_b01bf701be95f90443324d78c95f8cd0.jpg
РИА Новости

Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма "Рокетмен"

08:32
14358
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
Музыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".

"Мы полностью не согласны с решением подвергнуть цензуре версию "Рокетмена" для российского рынка. Нас заранее не предупреждали об этом", — говорится в заявлении, опубликованном на странице артиста в Фейсбуке.

По словам представителей музыканта, зрителей "лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман".
Биографический фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российский прокат картина выйдет 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон.
Ранее сообщалось, что из фильма удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердил прокатчик – компания "Централ Партнершип". Там заявили, что содержание картины изменили для соответствия требованиям российского законодательства. В Минкультуры отметили, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Вчера, 16:54
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
283113212
Обсудить 16
Минкультуры РоссииЦентрал ПартнершипЭлтон Джон
Популярные комментарии
Особенно важно здесь мнение Шнурова! Это же король эпатажа!Мне лично хватает песен Элтона и вникать во все тонкости его голубого бытия, которое выставляется напоказ, мне совершенно без надобности,вполне возможно, что определенной части наших эстрадных исполнителей именно этот аспект и интересен, однако Россия это далеко не Швеция или любая " демократическая" страна, слава Богу!
1 июня, 08:40
vovan buyvolov
2910006
Какое к черту законодательство? Закон запрещает пропаганду среди несовершеннолетних. Установите ограничение 18+ и не пускайте в зал, тех, кто моложе.
1 июня, 09:18
Мурад Казиев
900009
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния