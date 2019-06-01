Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма "Рокетмен"

"Мы полностью не согласны с решением подвергнуть цензуре версию "Рокетмена" для российского рынка. Нас заранее не предупреждали об этом", — говорится в заявлении, опубликованном на странице артиста в Фейсбуке .

Ранее сообщалось, что из фильма удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердил прокатчик – компания "Централ Партнершип". Там заявили, что содержание картины изменили для соответствия требованиям российского законодательства. В Минкультуры отметили, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу.