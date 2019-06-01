Источник рассказал подробности уголовного дела главы Раменского района

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Женщину, по подозрению в убийстве которой задержали главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, могли выманить на свидание и задушить, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил", — сказал собеседник агентства.

О задержании Кулакова стало известно накануне вечером. По предварительным данным, следствие подозревает его в том, что в ночь на 2 мая он убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь. Кулаков вину отрицает.