В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В пятницу в ЛНР также сообщали о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сообщили в пресс-службе ведомства.