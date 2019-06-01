Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Как следует из постановления правительства, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития.

Накануне ведомство направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать такие разрешения, причем как сами разрешения, так и объем поставок будут пересматриваться ежемесячно.

Кроме того, под ограничения попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива.

По словам нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, запрет поставок нефти и бутана из России создаст Киеву проблемы.

Запрет на поставки топлива стал ответом на очередное расширение Украиной санкций против России. В апреле украинский кабмин запретил ввозить российские банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов и другие товары.

Россия приняла ответные меры, запретив, помимо топлива, импорт с Украины некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.