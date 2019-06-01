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РИА Новости

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

07:44
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© РИА Новости / Светлана МайороваЦистерны в нефтеналивном порту
Цистерны в нефтеналивном порту
© РИА Новости / Светлана Майорова
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Как следует из постановления правительства, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития.
Накануне ведомство направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать такие разрешения, причем как сами разрешения, так и объем поставок будут пересматриваться ежемесячно.
Кроме того, под ограничения попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива.
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По словам нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, запрет поставок нефти и бутана из России создаст Киеву проблемы.
Запрет на поставки топлива стал ответом на очередное расширение Украиной санкций против России. В апреле украинский кабмин запретил ввозить российские банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов и другие товары.
Россия приняла ответные меры, запретив, помимо топлива, импорт с Украины некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.
При этом Москва этом не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.
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