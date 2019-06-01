В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
На ролике видны взлет, процесс полета, а также посадка самолета. Отмечается, что испытания бомбардировщика проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.
Ту-22М3М является глубокой модернизацией бомбардировщика Ту-22М3. На самолет установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, что повысит точность навигации и уровень автоматизации управления. Кроме того, бомбардировщик станет проще обслуживать, а боевой потенциал авиационного комплекса расширится.
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