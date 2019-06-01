СМИ сообщили о планах убитой в Раменском женщины "помочь хорошему человеку"

Заместитель председателя Общественной палаты Раменского района Московской области Елена Исаенкова накануне гибели заявила родным, что ей нужно “помочь хорошему человеку”, сообщает телеканал РЕН ТВ

По данным телеканала, в ночь на 2 мая женщина села в свою машину, ввела в навигатор адрес улица Арктическая и отправилась по предложенному маршруту. Как утверждается, в тот вечер в дорогу Исаенкову проводила ее десятилетняя дочь.

Четвертого мая в лесополосе в окрестностях Арктической улицы в Раменском обнаружили автомобиль, в котором находилось тело Исаенковой.

В убийстве женщины заподозрили главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным Следственного комитета, мужчина убил 39-летнюю знакомую из-за “личных неприязненных отношений”. В отношении чиновника возбудили уголовное дело. По версии следствия, после совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Сейчас в рамках уголовного дела идут следственные действия, а также назначено судебно-медицинское исследование.