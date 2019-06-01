В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в 05:38 мск, с рельсов сошли четыре вагона поезда №8, направлявшегося из Новосибирска во Владивосток.

Пострадавших в результате инцидента нет, причина схода устанавливается. Для устранения последствий ЧП задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.