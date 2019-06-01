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РИА Новости

Apple решила отказаться от iTunes, пишут СМИ

04:36
19309
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Корпорация Apple готовится полностью отказаться от iTunes, сообщает агентство Bloomberg.
Программу, по данным агентства, заменят на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов вместе с выходом macOS 10.15. Как пишет Bloomberg, такое решение соответствует стратегии Apple, поскольку без iTunes пользователи смогут управлять своими гаджетами через приложение Music.
Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, которая стартует 3 июня.
Плеер iTunes впервые появился в 2001 году. С его помощью пользователи компьютеров Mac слушали музыку и подкасты, смотрели фильмы и ТВ-шоу. Кроме того, он использовался для синхронизации информации на устройствах Apple.
Ранее Apple после четырехлетнего перерыва представила новый портативный мультимедийный проигрыватель седьмого поколения iPod touch, который сохранил дизайн прошлых моделей, значительно улучшив свои характеристики.
Новинка не получила ни Touch ID, ни Face ID, сохранив дизайн прежней модели и механическую кнопку "Домой".
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