В США предложили выработать стратегию противодействия России в энергосфере

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Стратегия США в вопросе "обеспечения энергетической безопасности европейских союзников" должна включать в себя противодействие доминированию России в Европе, говорится в размещенном в субботу на сайте конгресса законопроекте о санкциях за предоставление России судов для строительства трубопроводов и других целей.

"Стратегия… включает в себя следующие элементы:.. диверсификация источников энергоресурсов таких союзников; противодействие усилиям Российской Федерации по установлению энергетического доминирования в Европе", - сказано в документе.

Законопроект был внесен в конгресс 14 мая, однако его полный текст был опубликован только в субботу.

Кроме того, предлагается усилить роль дипломатии Соединенных Штатов в Европе и на Ближнем Востоке и увеличить жизнеспособность энергетический инфраструктуры в Европе.

Авторы законопроекта – сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон – предлагают президенту США выработать стратегию и включить в нее упомянутые пункты.

Документ, как ранее заявили его авторы, направлен в первую очередь против российского проекта "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.