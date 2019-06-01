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РИА Новости

В США предложили выработать стратегию противодействия России в энергосфере

04:35
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© Фото : KmccoyЗдание Сената США
Здание Сената США
© Фото : Kmccoy
Здание Сената США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Стратегия США в вопросе "обеспечения энергетической безопасности европейских союзников" должна включать в себя противодействие доминированию России в Европе, говорится в размещенном в субботу на сайте конгресса законопроекте о санкциях за предоставление России судов для строительства трубопроводов и других целей.
"Стратегия… включает в себя следующие элементы:.. диверсификация источников энергоресурсов таких союзников; противодействие усилиям Российской Федерации по установлению энергетического доминирования в Европе", - сказано в документе.
Законопроект был внесен в конгресс 14 мая, однако его полный текст был опубликован только в субботу.
Кроме того, предлагается усилить роль дипломатии Соединенных Штатов в Европе и на Ближнем Востоке и увеличить жизнеспособность энергетический инфраструктуры в Европе.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
04:28
Госдепу предложили оценить влияние "Северного потока – 2" на политику ФРГ
Авторы законопроекта – сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон – предлагают президенту США выработать стратегию и включить в нее упомянутые пункты.
Документ, как ранее заявили его авторы, направлен в первую очередь против российского проекта "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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