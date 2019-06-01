Трамп исключил Индию из программы беспошлинного ввоза в США с 5 июня

"Я постановил, что Индия не убедила Соединенные Штаты, что Индия предоставит соразмерный и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года", - говорится в документе.