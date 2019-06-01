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РИА Новости

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

04:26
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрофилактика распространения клещей в Екатеринбурге
Профилактика распространения клещей в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Профилактика распространения клещей в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
"Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", - написала Толоконская во ВКонтакте.
© ВКонтакте Наталья ТолоконскаяПост Натальи Толоконской во ВКонтакте
Пост Натальи Толоконской во ВКонтакте
© ВКонтакте Наталья Толоконская
Пост Натальи Толоконской во ВКонтакте
По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него человек якобы может использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".
"Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" - заявила врач, приведя в качестве примера "образец универсальной профилактики", состоящей из гомеопатических средств.
Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами - клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.
Клещи в лаборатории
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Многие заслуженные врачи мира в истории проводили опыты на себе. Если этот доктор проведёт такой эксперимент на своём здоровье, а после похвастается "невиданным уровнем ресурсов организма", первый буду готов её признать — самой заслуженной среди заслуженных.
1 июня, 04:46
Себекхотеп III
21980102
Гомеопатия- это жуткое шарлатанство. А эта ,,условно " докторша( ,, ибо я не верю,что у нее настоящий диплом") , проплаченая пиарщица, без малейшего намека на совесть и профессиональный долг.
1 июня, 06:40
KKlenowiy.klen
11610115
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