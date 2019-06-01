Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

"Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", - написала Толоконская во ВКонтакте

© ВКонтакте Наталья Толоконская Пост Натальи Толоконской во ВКонтакте © ВКонтакте Наталья Толоконская Пост Натальи Толоконской во ВКонтакте

По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него человек якобы может использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".

"Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" - заявила врач, приведя в качестве примера "образец универсальной профилактики", состоящей из гомеопатических средств.