В Турции водители туристических автобусов пройдут обучение по безопасности

"Наши туристические агентства принимают дополнительные меры в плане безопасности. Они обучают своих сотрудников и, в частности, водителей туристических автобусов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Наше желание состоит в том, чтобы прибывающие к нам гости были довольны отдыхом и не испытывали никаких проблем", - сказал Баглыкайя.