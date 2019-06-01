В Турции водители туристических автобусов пройдут обучение по безопасности

АНКАРА, 1 июн - РИА Новости, Федор Смирнов. Туристический сектор Турции проводит специальное обучение водителей автобусов во избежание ДТП с туристами, сообщил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.
"Наши туристические агентства принимают дополнительные меры в плане безопасности. Они обучают своих сотрудников и, в частности, водителей туристических автобусов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Наше желание состоит в том, чтобы прибывающие к нам гости были довольны отдыхом и не испытывали никаких проблем", - сказал Баглыкайя.
© Фото : TÜRSAB / Caner KasapogluПрезидент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя
© Фото : TÜRSAB / Caner Kasapoglu
Президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя
По его словам, российские туристы приезжают в Турцию, имея медицинскую страховку, которая в большинстве случаев покрывают расходы на лечение.
Россия занимает первое место среди стран, граждане которых предпочитают отдых в Турции. По данным главного управления по вопросам миграции МВД Турции, страну в 2018 году посетило рекордное число российских граждан - более 5,9 миллиона.
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