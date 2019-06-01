Два метеоспутника "Метеор-М" запустят в космос в 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Запуск двух метеорологических спутников "Метеор-М" планируется осуществить в четвертом квартале 2020 года и четвертом квартале 2021 года, говорится в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В апреле на сайте Роскосмоса сообщалось, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 и "Метеор-М" номер 2-4 намечаются в 2020 и 2021 годах.

В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета отмечается, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года, "Метеор-М" номер 2-4 - в четвертом квартале 2021 года.