Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджиния-Бич

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в городе Вирджиния-Бич, где погибли 11 человек, сообщил в субботу журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Президента проинформировали о стрельбе в Вирджиния-Бич, он продолжает следить за ситуацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в административном здании, 11 человек погибли, минимум шесть получили ранения. Нападавший после перестрелки с полицией мертв. О его мотивах неизвестно, полиция сообщила только, что он работал в городских службах.