Эксперты назвали причины резкого падения цен на нефть

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Падение цен на нефть на 10% и более за последние две недели вызвано скорее спекулятивными операциями на финансовом рынке, но в перспективе на котировки будут влиять более фундаментальные факторы, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В пятницу стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель, впервые с 14 февраля, а марки WTI - ниже 55 долларов, впервые с 8 марта. А за две прошедшие недели Brent потеряла порядка 11% стоимости, WTI - около 12%.

"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", - заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

При этом, по ее мнению, весомым фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики. "Эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть", - отмечает эксперт.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что котировки нефти в ближайшем будущем будут во многом зависеть от решения ОПЕК+ на следующем заседании. "Мы исходим из того, что в том или ином виде соглашение продолжит действовать, вопрос в параметрах", - сказал он, отметив, что ожидает небольшого увеличения добычи за счет перераспределения текущих квот в рамках соглашений.